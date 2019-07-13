Gazeteci Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi, Fatih Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Porf. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti. Tabloları vs. hepsini. Bu da onun bu konudaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle beraber özellikle milletine bugüne kadar yazılarıyla bundan sonra da hem kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz." dedi.

CENAZE NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI

86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi için Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eygi'nin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

ERDOĞAN, NAMAZ SONRASI KONUŞMA YAPTI

Namaz sonrası alınan helalliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir konuşma yaparak, "Gençlik yıllarımızdan bu yana, kendisini ilk tanıdığım yer Babıali'deki Bedir Yayıneviydi. Oradan bu günlere her geçen gün kalemiyle, kaleminin yanında az önce yine, Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi de, Mehmet Şevket Eygi'nin estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı. Müslümanın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Büyükelçimiz ve şu anda yanımda olan yol arkadaşım İbrahim Kalın Bey'i son olarak kendisini gönderdiğimde malum zengin bir kütüphanesi vardı. Kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphaneye hibe etti. Bu noktadaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle milletine bu güne kadar yazılarıyla, hem kendi eserleriyle, hem de bunun yanındaki kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz. Tezkiyeyi az önce gür bir seda ile bütün cemaat yaptı, Allah kendilerinden razı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabutuna omuz verdiği Mehmet Şevket Eygi, protokol üyelerinin omuzunda cenaze aracına koyularak, Merkez Efendi Mezarlığı'na götürülüp defnedildi.

Kaynak: İHA