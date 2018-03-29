Gazeteci-yazar Gökçe, Bulanık'ta Konferans Verdi

Gazeteci-yazar Müjdat Gökçe, Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı.



Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuşan Gökçe, iletişim mecrasında faaliyet gösteren ve çalışan herkesin, faydalanacağı bir çalışma yapması gerektiğini söyledi.

Gökçe, "İletişim bir paylaşımdır. İnsanın duygularını, düşüncelerini, bilgi ve becerilerini başkalarıyla paylaşabilmesi ve anlatabilmesi iletişim yoluyla olur. İletişim, insanların bir arada yaşamasının ve sosyal bir varlık olmasının gereğidir. Bireylerin birbirleriyle ilişkilerinin gücü, iletişim yeterliği ve iletişim kurmadaki başarısıyla doğrudan ilişkilidir. İletişim, yeteneklerinizi etkin kullanmak, sizi mutluluğa, sevgiye ve hayattan memnun olmaya götüren şeydir." şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkanıvekili Hacı Arslan Uzan, Gökçe'ye el işlemeli Türk bayrağı plaketi hediye etti.



Konferansa, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, İlçe Müftü Vekili Bünyamin Gülcü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve imamlar katıldı.