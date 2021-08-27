Gazeteci yazar Atilla Özdür son yolculuğuna uğurlandı
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Gazeteci yazar Atilla Özdür son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci yazar Atilla Özdür son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Yeni Akit gazetesi yazarlarından Atilla Özdür, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Yeni Akit gazetesi yazarlarından Atilla Özdür, son yolculuğuna uğurlandı.

Özdür'ün cenazesi, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığına defnedildi.

Basın, edebiyat ve fikir dünyasının sevilen isimlerinden Özdür'ün cenazesine, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Atilla Özdür hakkında

Bursa'da 1933'te dünyaya gelen Atilla Özdür, Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk bölümünden mezun olduktan sonra Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı.

Özdür, 1972'de emekliye ayıldıktan sonra 1973-1977 ve 1980-1984 arasında Milli Gazete'de çalıştı, Akit, Vakit ve Yeni Akit gazetelerinde günlük yazılar, "Cuma"nın da arasında bulunduğu çeşitli dergilerde inceleme yazıları ve makaleler kaleme aldı.

İngilizceden makale ve kitap çevirileri de yapan usta yazar için 10 Aralık 2014'te "Gazeteci-Yazar Atilla Özdür'e Saygı Gecesi" düzenlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Özdür'ün "İslam ve Toplumun Çağdaş Ekonomik Görünümü", "İslam ve Siyonizm" ve "Uçkurlu Potur" adlı eserleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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