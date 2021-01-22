Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti

Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Niyazi Birinci'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Birinci yaptığı açıklamada, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağ olsun. El Fatiha..." ifadelerine yer verdi.

BÜLENT TURAN: KIYMETLİ BİR MÜTEFFEKKİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan mesajında şu ifadeleri kullandı;

''Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir, dönüş de Allah'adır." Nûr Suresi-42. Ayet İyi bir tarihçi, iyi bir dava insanı, bir nesle istikamet çizen kıymetli bir mütefekkirdi. Yavuz Bahadıroğlu Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...''

"BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Fahrettin Altun konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Gerçek adı Niyazi Birinci olan Yavuz Bahadıroğlu 1945 yılında Rize'de dünyaya geldi. 1971 yılında İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı.

Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikaye yayımlandı.