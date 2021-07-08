Gazeteci Nuran Çakmakçı LGS'ye giren öğrencilerle buluştu
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Gazeteci Nuran Çakmakçı LGS'ye giren öğrencilerle buluştu

Gazeteci Nuran Çakmakçı LGS'ye giren öğrencilerle buluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü, gazeteci Nuran Çakmakçı, LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, çevrim içi söyleşide İSTEK Antalya Okulları 8. sınıf öğrencileri ve velileriyle buluştu.

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü, gazeteci Nuran Çakmakçı, LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, çevrim içi söyleşide İSTEK Antalya Okulları 8. sınıf öğrencileri ve velileriyle buluştu. Çakmakçı, lise seçimi yapacak olan öğrencilere ve velilerine süreçle ilgili bilgi vererek önerilerde bulundu.

İSTEK Antalya Okullarının çevrim içi söyleşi serisi 'Sormak İstedik'e konuk olan Çakmakçı, "Başarı rakamlardan ibaret değildir. Bir çocuğun başarılı olup olmadığının yorumlanabilmesi için sürece bağlı kapsamlı bir değerlendirme gerekir" dedi.

"ÇOCUĞUNUZA İNANIN, GÜÇLÜ BİR İLETİŞİM GELİŞTİRİN"

Çakmakçı velilere yönelik olarak, "Çocuğunuzu birkaç saatlik bir sınavın sayısal sonucuna göre değerlendirmek, sizi gerçekçi bir sonuca götürmeyebilir. Çocuğunuza inanın, aranızda güçlü bir iletişim geliştirin. Mutlu olan çocuk her şeyi başarır. Kendi deneyimlerini yaşayabilmeleri için onlara şans vermek gerekiyor" diye konuştu.

İSTEK Antalya Okullarının çevrim içi söyleşi serisi 'Sormak İstedik'in yeni konu ve konuklarla önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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