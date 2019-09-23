Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü

23.09.2019 10:52

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"SEN KİMSİN?"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucusu Gülşen Yüksel Salt, bugünkü canlı yayında Duygu Özaslan'a demediğini bırakmadı. Canlı yayında Neslican Tay'ın ölümünden bahseden gazeteci Salt, şunları söyledi: "Neslican'ın mekanı cennet olsun. Ailesine de sabırların en büyüğünü diliyoruz. Bir çift sözümüz de bir sosyal medya fenomenine gelecek. 'Neslicancım bana attığın son mesajı görmemişim' diyen zat. Sen kimsin?

"O MESAJI YAZARKEN AKLIN NEREDEYDİ?"

Böyle bir acının yaşandığı ortamda bile kendi egonu şişirmek için, ne kadar ulaşılmaz olduğunu gösterebilmek için o mesjaı yazarken aklın nerelerdeydi? O sanal dünyaya kendini o kadar kaptırmışsın ki ölüm diye bir gerçek var ve bunun bile farkında değilsin. Sen orada bile ölmüş bir insanın mesajından bile prim kasmaya çalışıyorsun. Sana da yazıklar olsun."

"BANA SON YAZDIĞIN MESAJI GÖRMEMİŞİM"

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan ünlü YouTuber Duygu Özaslan, yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "Çok üzgünüm Neslican, bütün o pozitifliğinin, gücünün seni iyileştirebileceğine çok inanmıştım. Bana son yazdığın mesajı görmemişim, şimdi okudum. Cevap yazsam da göremeyecek olman beni çok üzüyor. Sen hepimize ilham oldun, neşe oldun içinin, dışının güzeliğiyle. Artık huzurlu olmanı diliyorum."