Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti - Haber
Gaziosmanpaşa, Esra Elönü, Sabah, Güncel

Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

UMREDEN dün döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün 63 yaşındaki babası emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

15.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:08
Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
UMREDEN dün döndüğü belirtilen, Gazeteci Esra Elönü'nün 63 yaşındaki babası emekli imam Şaban Elönü bu sabah Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. 

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

COVİD-19 TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Haber
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Haber
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Haber
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle tüm kütüphaneler ay sonuna kadar kapatılacak
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Berkay Şahin Henry Onyekuru Mustafa Cengiz
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Gazeteci Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:11:20. #1.14#