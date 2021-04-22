Gazeteci Demirağ'a saldırıda 6 kişi hakkında iddianame
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Gazeteci Demirağ'a saldırıda 6 kişi hakkında iddianame

Gazeteci Demirağ'a saldırıda 6 kişi hakkında iddianame
Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeniçağ Gazetesi yazarı gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili 6 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeniçağ Gazetesi yazarı gazeteci Yavuz Selim Demirağ'a yönelik saldırıyla ilgili 6 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın 11 Mayıs 2019'da Ankara'daki evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adem Y., Ali A., Emrah Y., Furkan Ç., Necmettin İ. ve  Orhan Ç., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede ifadesine yer verilen müşteki Yavuz Demirağ, olay günü program yaptığı Türkiyem TV'den konuğu ile ayrılıp, Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki evinin önünde araçtan indiğini, bina kapısını açacağı sırada başına sert cisimle vurulduğunu ve yere düştüğünü söyledi. Şüphelilerden birinin kendisine, "Meydanı boş mu buldun artist" dediğini söyleyen Demirağ, ardından sopalarla kendisini darbettiklerini, içlerinden birinin 'Öldürün', 'Vurun' diye bağırdığını iddia etti. İddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerin tamamı ise Yavuz Demirağ ile trafikte yol verme meselesinden tartıştıklarını, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Savcı da şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarını işlediklerine dair haklarında kamu davası açmayı gerektirecek delil bulunduğunu belirterek, 20'şer yıl 10'ar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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