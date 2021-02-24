Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti
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BBC

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti

24.02.2021 04:52 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:56
Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti

Malta'da 2017 yılında araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürmekle suçlanan üç kişiden biri, suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malta'da 2017 yılında araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürmekle suçlanan üç kişiden biri, suçunu kabul etti ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Vincent Muscat, gazetecinin arabasına bomba yerleştirmeye yardımcı olduğunu söyledi.

Pek çok kişi cinayet emrinin Malta'nın üst düzey siyasetçileri tarafından verildiğini düşünüyor.

"Tek kişilik Wikileaks" lakaplı Caruana Galizia, Malta'da ve diğer ülkelerdeki yolsuzluk ağlarını ortaya çıkarmıştı.

Muscat Salı günü ilk defa cinayetteki rolünü kabul etti ve mahkemeye daha fazla bilgi sunacağını açıkladı.

Muscat hapis cezasının yanı sıra 42 bin euro da mahkeme ücretini ödeme cezasına çarptırıldı.

Muscat gibi 50'li yaşlarda olan diğer iki zanlı George Alfred Degiorgio kardeşler ise Salı günkü duruşmada konuşmamayı tercih etti.

Ekim 2017'deki suikastın ardından üç zanlı aynı yılın Aralık ayında tutuklanmıştı.

Degiorgio kardeşler suçsuz olduklarını savunuyor.

Times of Malta gazetesine göre Muscat savcılarla cinayet hakkında daha fazla bilgi sağlama ve temyiz hakkından feragat etme karşılığında bir anlaşmaya vardı.

Dosyada Maltalı iş adamı Yorgen Fenech de cinayete yardımcı olmakla suçlanıyor.

Kasım 2019'da Malta'dan yatla ayrılmaya çalışırken yakalanan Fenech suçlamaları reddediyor.

Öldürüldüğünde 53 yaşında olan Caruana Galizia 30 yıllık gazetecilik kariyerinde Maltalı siyasetçilerin yolsuzluklarını ortaya çıkarmıştı.

Malta'da iktidara sert eleştiriler yöneten gazeteci, 2017'de dönemin başbakanının Panama Belgeleri'ndeki suçlamalarla ilişkilerini ortaya çıkararak ülkede erken seçime yol açmıştı.

Yargılanan Vincent Muscat ile bir aile bağı olmayan dönemin başbakanı Joseph Muscat ise yolsuzluk suçlamalarını reddetmiş fakat yakınındaki kişilerin cinayette rolü olabileceğini ima eden bir soruşturmanın ardından Aralık 2019'da istifa etmişti.

BBC
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