Gazeteci Çetin Emeç'in Ölümünün 28. Yılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Çetin Emeç'in tehditlere asla boyun eğmeden, gerçeklerin peşinde koşan, cesur ve onurlu bir gazeteci olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Emeç'in ölümünün 28'inci yılı dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Tehditlere asla boyun eğmeden, gerçeklerin peşinde koşan, cesur ve onurlu bir gazeteciydi. Çetin Emeç'i katledilişinin 28'inci yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.