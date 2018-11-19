Gazeteci Aykut Kaya, AK Parti'den Aday Adayı Oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Polatlı Postası Gazetesi ve Radyo Kent'in sahibi Aykut Kaya, AK Parti'den Polatlı Belediye Başkan aday adayı oldu.

2014 yılından itibaren AK Parti İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve aynı zamanda 30 yıldır Polatlı Postası Gazetesi ve Radyo Kent'in sahibi olan Aykut Kaya, aday adaylığı ile ilgili temayül yoklaması sonrası açıklamalarda bulundu. Kaya, "30 yıldır meslek hayatımın getirmiş olduğu avantajla Polatlı'yı, mahallelerini çok iyi tanıdığımı, sorun ve sıkıntılarını çok iyi bildiğimi ifade etmek isterim. 2014'de kaybedilen yerel seçimler sonucunda AK Parti'nin tekrar Polatlı Belediyesini kazanması gerektiğini ve AK belediyeciliğin tekrar Polatlı'da hizmetlerine devam etmesi adına aday adayı oldum. Teşkilatı ve teşkilatçılığı çok iyi biliyorum. AK Parti içerisindeki birlik ve bütünlüğü sağlayacağımı ve hep kullandığım söz olan AK Parti'yi nasıl bir ailem olarak gördüysem Polatlı da benim için bir ailedir. Bu sebeple tek bayrak altında hepimiz biriz. Birlikte bir aileyiz sloganıyla yola çıktım" şeklinde konuştu. - ANKARA