Gazeteci Atilla Türker: Bu süreç sonunda Fikret Orman ve yönetimi istifa etti

GAZETECİ Atilla Türker, sosyal medyada Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Türker, " 2 yıl boyunca yaklaşık 100 belge yayınladım, bu süreç sonunda Fikret Orman ve yönetimi istifa etti" dedi.

Gazeteci Türker, belgeli haber cilik yaptığını belirterek, Mahmutyazıcıoğlu'nun dava konusu olayda 2 milyon TL'lik bir makbuzu Beşiktaş Kulübü'nün kasasından çıkartarak, kendisine ait hukuk bürosuna götürdüğünü bizzat doğrulattığını öne sürdü.

"2 YIL BOYUNCA YAKLAŞIK 100 BELGE YAYINLADIM, FİKRET ORMAN İSTİFA ETTİ"

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gazeteci Atilla Türker'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'Hakaret' suçunu işlediği belirtildi. Gazeteci Türker'in 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri