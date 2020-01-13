Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı
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Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesabından 'FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

13.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:39
Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı

Sosyal güvenlik uzmanı gazeteci , sosyal medya hesabından 'FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel'in adresine gitti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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