Gazeteci Ali Tezel sosyal medya paylaşımlarından dolayı gözaltına alındı
Sosyal güvenlik uzmanı gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesabından 'FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
13.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:39
Sosyal güvenlik uzmanı gazeteci Ali Tezel, sosyal medya hesabından 'FETÖ'ye destek veren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Tezel'in adresine gitti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com