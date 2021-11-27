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Gazeteci Ali Eyce'nin dördüncü kitabı yayınlandı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
Gazeteci Ali Eyce'nin dördüncü kitabı yayınlandı

Gazeteci Ali Eyce'nin Aynalı Oda, Derin ve Islak Cinayet romanlarının ardından dördüncü kitabı Siyah Koltuk okurlarıyla buluştu.

İZMİR (AA) - Gazeteci Ali Eyce'nin Aynalı Oda, Derin ve Islak Cinayet romanlarının ardından dördüncü kitabı Siyah Koltuk okurlarıyla buluştu.

Eyce, yaptığı açıklamada, romanlarında İzmir'de geçen ve gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığını, İzmir'in özellikle polisiye roman yazma konusunda büyük bir kaynak olduğunu belirtti.

Kentte çok ilginç hayat hikayelerinin olduğunu bildiren Eyce, "İzmir'in özgür yaşama ve hukuka olan inancı bu renkliliğin en büyük nedeni. İstanbul için çok şiirler yazarsınız bu bir gerçektir, aynı gerçek İzmir için çok romanlar yazarsınız gerçeğiyle aynıdır. Dilerim daha çok yazacak vaktim de gücüm de olur. İzmir romanlarındaki tat bütün insanları düşündürüyor ve hayatları sorgulatıyor." ifadelerini kullandı.

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AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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