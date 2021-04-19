Gazeteci Ahmet Arslantaş 'Sürekli Basın Kartı' sahibi oldu
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Gazeteci Ahmet Arslantaş 'Sürekli Basın Kartı' sahibi oldu

Gazeteci Ahmet Arslantaş 'Sürekli Basın Kartı' sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da uzun yıllar İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Ahmet Arslantaş, sürekli basın kartı sahibi oldu.

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Adıyaman'da uzun yıllar İhlas Haber Ajansı Muhabiri olarak görev yapan Ahmet Arslantaş, sürekli basın kartı sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ahmet Arslantaş, sürekli basın kartı taşımaya layık görüldü. Görev süresi 20 yılı aşan Ahmet Arslantaş, sürekli basın kartı almak için başvuruda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı basın kartı komisyonu tarafından değerlendirmeye alınan başvuru onaylandı. Sürekli Basın Kartı, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından Ahmet Arslantaş'a teslim edildi.

1998 yılında İhlas Haber Ajansı'nda göreve başlayan Ahmet Arslantaş, o yıldan beri görevini sürdürüyor. Türkiye gündemine ilişkin önemli haberlere imza atan Arslantaş, bu güne kadar binlerce haber yaptı. Arslantaş, kendi bölgesinin yanında Suriye'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında görev yaptı.

Ahmet Arslantaş'ın Adıyaman'da sürekli basın kartı alan 5. kişi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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