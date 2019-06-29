Gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14'üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde düzenlenecek Karadeniz Gazeteciler Federasyonu (KGF) 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi için Bayburt'ta bulunan yaklaşık 50 gazeteci Nişancı'nın Söğütlü köyündeki mezarını ziyaret etti.

Gazeteciler, Nişancı'nın mezarı başında baba Nafiz Nişancı, kayınpeder Yaşar Mutlu ve ağabeyi Abdurrahman Nişancı'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından Bayburt Yeni Cami İmam Hatibi Enis Aslan tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan KGF Başkanı Erdoğan Erişen, Abdulkadir Nişancı'nın bir görev şehidi olduğunu ifade ederek, "Geçen ay bugünlerde Abdulkadir kardeşimizi elim bir kaza sonucu kaybettik. Abdulkadir kardeşimiz görev şehididir. Mesleğinde başarılı, iyi bir aile babasıydı. Ne yazık ki hem görevini yerine getirirken hem de o arama kurtarma çalışmalarında yetkililere bir anlamda kılavuzluk görevi yaparken şehit olmuştur" dedi.

Ailenin iznini alarak Nişancı'nın kabrini yaptırmak istediklerini de belirten Erişen, "Kendisini bir kez daha Karadeniz Bölgesi'ndeki meslektaşları olarak mezarı başında anarak vefa örneği göstermiş olduk. Tekrar ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ailesiyle görüştük, meslektaşımız olmasından dolayı ailenin izni olursa kabrini yaptırmak da Federasyon olarak bizlere düşer. Böyle bir dileğimizi ilettik. Biz onu unutmayacağız, geride kalan çocukları, ailesi de bizlere emanetidir. Kendilerine ve camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA