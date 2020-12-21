Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri nedir? Gazapizm – Artık Yeter şarkı hakkında bilgiler!
Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Gazapizm – Artık Yeter şarkısıdır. Peki Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri
GAZAPİZM- ARTIK YETER ŞARKI SÖZLERİ
Artık yeter!
Her gününe keder iliştirmek neden?
Aman gözükmesin beden!
Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek bedel
Hep doğuracak erkek ve hep yapacak yemek
Allah allah!
Sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter!
Otur evde çalışma diyip hatta okuma bir şey
Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup
Onlar aşkı beklediler
Kimileri ülke sevip kadın katlettiler ki
Yeri gelince onlar vatan diyip savaş verirken
Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip
Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler!
Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın
Yok başlık parasıyla tarla satın alacaksın
Evlenmezse evde kalmış, boşanmışsa dul
Kahkahası ayıp onun, üstte namus yaftası!
Her haftası, her pazarı dört duvara hasret
Her Cumartesi İstiklal'de evlat bekleyecek
Ancak cehennem ağlayıp da gözyaşını kendi silen annelerin kalbinin tam üstünde!
Artık yeter!
Gazete, televizyon, reklamlar sözde onlar medeni
Aslında meta kadın bedeni
Alıp satan bile varken işte budur sebebi
Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir!
Böyle özgür olmaz, görünmesin saçın teli
Hatırlarsan bak gör İran'daki kadınlara
Sapık değil de mağdur yadırganan
Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan!
Kim ister bir çocuğun dört tane annesi
Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi?
Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin
Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi!
Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen
Yaşam hakkı kendi ellerinde değil sorma neden!
Yaşamın ve kavganın yarısı
Mutlu olsun günün
Fıtratında olsun ölüm değil mücadele!
Artık yeter! Artık yeter!
Her gününe keder iliştirmek neden?
Aman gözükmesin beden!
Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek bedel
Hep doğuracak erkek ve hep yapacak yemek
Allah allah!
Sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter!
Otur evde çalışma diyip hatta okuma bir şey
Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup
Onlar aşkı beklediler
Kimileri ülke sevip kadın katlettiler ki
Yeri gelince onlar vatan diyip savaş verirken
Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip
Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler!
Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın
Yok başlık parasıyla tarla satın alacaksın
Evlenmezse evde kalmış, boşanmışsa dul
Kahkahası ayıp onun, üstte namus yaftası!
Her haftası, her pazarı dört duvara hasret
Her Cumartesi İstiklal'de evlat bekleyecek
Ancak cehennem ağlayıp da gözyaşını kendi silen annelerin kalbinin tam üstünde!
Artık yeter!
Gazete, televizyon, reklamlar sözde onlar medeni
Aslında meta kadın bedeni
Alıp satan bile varken işte budur sebebi
Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir!
Böyle özgür olmaz, görünmesin saçın teli
Hatırlarsan bak gör İran'daki kadınlara
Sapık değil de mağdur yadırganan
Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan!
Kim ister bir çocuğun dört tane annesi
Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi?
Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin
Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi!
Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen
Yaşam hakkı kendi ellerinde değil sorma neden!
Yaşamın ve kavganın yarısı
Mutlu olsun günün
Fıtratında olsun ölüm değil mücadele!
Artık yeter!