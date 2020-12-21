Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri nedir? Gazapizm – Artık Yeter şarkı hakkında bilgiler!

Birçok sanatçı yeni şarkılarını çıkarmaya devam ediyor. Yeni çıkan şarkılardan birisi de Gazapizm – Artık Yeter şarkısıdır. Peki Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

Gazapizm – Artık Yeter şarkı sözleri

GAZAPİZM- ARTIK YETER ŞARKI SÖZLERİ

Artık yeter!

Her gününe keder iliştirmek neden?

Aman gözükmesin beden!

Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek bedel

Hep doğuracak erkek ve hep yapacak yemek

Allah allah!

Sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter!

Otur evde çalışma diyip hatta okuma bir şey

Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup

Onlar aşkı beklediler

Kimileri ülke sevip kadın katlettiler ki

Yeri gelince onlar vatan diyip savaş verirken

Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip

Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler!

Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın

Yok başlık parasıyla tarla satın alacaksın

Evlenmezse evde kalmış, boşanmışsa dul

Kahkahası ayıp onun, üstte namus yaftası!

Her haftası, her pazarı dört duvara hasret

Her Cumartesi İstiklal'de evlat bekleyecek

Ancak cehennem ağlayıp da gözyaşını kendi silen annelerin kalbinin tam üstünde!

Artık yeter!

Gazapizm – Artık Yeter

Gazete, televizyon, reklamlar sözde onlar medeni

Aslında meta kadın bedeni

Alıp satan bile varken işte budur sebebi

Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir!

Böyle özgür olmaz, görünmesin saçın teli

Hatırlarsan bak gör İran'daki kadınlara

Sapık değil de mağdur yadırganan

Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan!

Kim ister bir çocuğun dört tane annesi

Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi?

Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin

Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi!

Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen

Yaşam hakkı kendi ellerinde değil sorma neden!

Yaşamın ve kavganın yarısı

Mutlu olsun günün

Fıtratında olsun ölüm değil mücadele!

Artık yeter! Artık yeter!

Her gününe keder iliştirmek neden?

Aman gözükmesin beden!

Zaten kadın doğmak suç ve hep ödeyecek bedel

Hep doğuracak erkek ve hep yapacak yemek

Allah allah!

Sen kadına sahip falan çıkma dokunma yeter!

Otur evde çalışma diyip hatta okuma bir şey

Özgür iradesiz erkek hegemonyalı bir toplum oluşturup

Onlar aşkı beklediler

Kimileri ülke sevip kadın katlettiler ki

Yeri gelince onlar vatan diyip savaş verirken

Parlamenter sistemler bedenlere maaş verip

Tecavüzü haklı kılan cübbeliler beslediler!

Kız çocuğunu evlendirme bırak oyun oynasın

Yok başlık parasıyla tarla satın alacaksın

Evlenmezse evde kalmış, boşanmışsa dul

Kahkahası ayıp onun, üstte namus yaftası!

Her haftası, her pazarı dört duvara hasret

Her Cumartesi İstiklal'de evlat bekleyecek

Ancak cehennem ağlayıp da gözyaşını kendi silen annelerin kalbinin tam üstünde!

Artık yeter!

Gazete, televizyon, reklamlar sözde onlar medeni

Aslında meta kadın bedeni

Alıp satan bile varken işte budur sebebi

Kimse özgür değil ancak o iki kat köledir!

Böyle özgür olmaz, görünmesin saçın teli

Hatırlarsan bak gör İran'daki kadınlara

Sapık değil de mağdur yadırganan

Başka şansı yok çünkü yaratılmış kaburgadan!

Kim ister bir çocuğun dört tane annesi

Ve kadın doktor yok diye hastalanıp ölmesi?

Aşık olmak serbest ama insanlar görmesin

Toprakta vücudunun taş gelmeyen bölgesi!

Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen

Yaşam hakkı kendi ellerinde değil sorma neden!

Yaşamın ve kavganın yarısı

Mutlu olsun günün

Fıtratında olsun ölüm değil mücadele!

Artık yeter!