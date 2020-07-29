Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü dükkana böyle daldı
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Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü dükkana böyle daldı

Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü dükkana böyle daldı Yabancı uyruklu kadın şahıs şoka girdi Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, inşaat halindeki dükkanına daldı.

29.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:33

Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü dükkana böyle daldı

Yabancı uyruklu kadın şahıs şoka girdi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de iddiaya göre gaz ile freni karıştıran kadın sürücü, inşaat halindeki dükkanına daldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlginç kaza, Büyükçekmece Karaağaç mevki Yiğittürk Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Filistin uyruklu sürücü Anna Y. 34 DAD 516 plakalı otomobil ile ilerlerken bir anda panikleyerek gazla freni karıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan ve o sırada tadilat halinde olan tatlıcı dükkanına daldı. Kazada yabancı uyruklu şoför yaralanırken, içeride kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza anı kamerada

Büyükçekmece'de yaşanan ilginç kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil bir anda sağ sinyal verip dönüş yaptığı esnada kaldırımı aşarak merdivenlerden dükkana iniyor. Araç daha sonra dükkana girerek duruyor.

Gaz ile freni karıştıran kadın sürücü dükkana böyle daldı

Kaynak: İHA

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