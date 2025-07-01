Gaz fren şanzıman şeklinde başlayan ve "Çiçek Abbas" filminde Abbas'la Şakir'in kahvehanedeki atışma sahnesinde geçen sözün devamı nasıldır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Gaz fren şanzıman şeklinde başlayan ve "Çiçek Abbas" filminde Abbas'la Şakir'in kahvehanedeki atışma sahnesinde geçen sözün devamı nasıldır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GAZ FREN ŞANZIMAN ŞEKLİNDE BAŞLAYAN VE "ÇİÇEK ABBAS" FİLMİNDE ABBAS'LA ŞAKİR'İN KAHVEHANEDEKİ ATIŞMA SAHNESİNDE GEÇEN SÖZÜN DEVAMI NASILDIR?

A:Ortalık sütliman

B: Yapma be pansuman

C: Geçmiyor zaman

D: Halim duman

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?