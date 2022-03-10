Gayri resmi AB Liderler Zirvesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gayri resmi AB Liderler Zirvesi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Oturumun yapılacağı binadan ve karşılama töreninden detaylar AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in gelişi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi PARİS - Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumu başladı.

Oturumun yapılacağı binadan ve karşılama töreninden detaylar

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in gelişi

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi PARİS - Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumu başladı.

Gayri resmi AB Liderler Zirvesi

Gayri resmi AB Liderler Zirvesi

Gayri resmi AB Liderler Zirvesi

AA / Güncel

Charles Michel, Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title