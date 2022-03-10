Gayri resmi AB Liderler Zirvesi
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Oturumun yapılacağı binadan ve karşılama töreninden detaylar AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in gelişi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi PARİS - Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumu başladı.
Oturumun yapılacağı binadan ve karşılama töreninden detaylar
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in gelişi
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in gelişi PARİS - Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında gayri resmi AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumu başladı.