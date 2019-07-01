GAÜN Tıp'tan sağlık ordusuna 166 hekim

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 26. dönem mezunu 166 doktor hipokrat yemini ederek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Yemin töreninde konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, "Sorumluluk duygusu, insan sevgisi ve fedakarlığın hekimliğin ilk üç şartı olduğunu meslek yaşamınız boyunca lütfen unutmayın" dedi.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeki Çelen beyaz önlüğün temizlik, dürüstlük ve şefkatin sembolü olduğunu belirterek, "Bu meslek giydiğimiz beyaz önlük gibidir. Hiç leke kaldırmaz. En küçük leke hemen belli eder. Sizlerin bu mesleği hakkıyla yapmanız için dürüst, çalışkan, temiz ve iyi birer insan olmanız şarttır. Sizlerin mesleğinizi bu bilinçle ve hakkıyla ifa edeceğinize, mesleğinizin onurunu koruyacağınıza, mesleğimizin saygınlığını artıracağımıza ve gerek biz hocalarınız, gerekse aile büyüklerinizi onurla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çelen hekimliğin bilgi, beceri ve sevgiyle yapılan bir meslek olduğunun altını çizerken de, "Bundan sonraki hekimlik yaşamınızda ilmen ve ahlaken hep yüksek yerlerde olmanızı ve giydiğiniz beyaz önlüğün anlamına yaraşır bir şekilde taşımanızı diliyorum" şeklinde konuştu.

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. M. Avni Gökalp ise, il dışında bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün tebrik dileklerini ileterek başladığı konuşmasında 31 yıl önce bir kıvılcım ile bin bir güçlük ve yetersiz şartlarda kurulan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 26. dönem mezunlarını veren akredite olmuş, yani uluslararası geçerliliği olan bir fakülte haline geldiğini belirterek, "Bunda fedakarca emeklerini ortaya koyan tüm arkadaşlarıma gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir başarıdır" ifadelerine yer verdi.

GAÜN Tıp Fakültesi'nin çok kaliteli bir akademik kadrosunun bulunduğunu da vurgulayan Rektör Vekili Gökalp, "Değerli öğrencilerimiz böyle bir fakülteden mezun olduğunuz için hepiniz gurur duyun. Bizler sizlere 6 yıl boyunca derslerimizde balık tutmayı ve kapıları nasıl açmanız gerektiğini öğrettik. Şimdi siz balık tutacak ve kapıları açarak hedefinize ulaşacaksınız. Aileleriniz sizleri bize 6 yıl önce başarılı birer öğrenci olarak teslim etti. Biz de şimdi sizi pırıl pırıl birer hekim olarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bizler ve aileleriniz sizlerle gurur duyuyoruz. Şunu unutmayın, tıp mesleği sorumluluk, insan sevgisi ve fedakarlık isteyen bir meslektir. Sizden ricam okumaya hiç ara vermeyin, hep okuyun ve bizleri sakın unutmayın" diye konuştu.

Bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketlerinin verilmesiyle sona eren mezuniyet töreni Rektör Vekili Prof. Dr. M. Avni Gökalp'ın öğrencilere hipokrat yemini ettirmesi ve kep atılmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA