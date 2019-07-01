GAÜN Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesindeki eğitimlerini tamamlayan 166 öğrenci, "Hipokrat yemini" ederek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Zeki Çelen, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, beyaz önlüğün temizlik, dürüstlük ve şefkatin sembolü olduğunu belirtti.

Doktorluğun beyaz önlük gibi olduğunu ifade eden Çelen, "Hiç leke kaldırmaz. En küçük leke hemen belli eder. Sizlerin bu mesleği hakkıyla yapmanız için dürüst, çalışkan, temiz ve iyi birer insan olmanız şarttır. Sizlerin mesleğinizi bu bilinçle ve hakkıyla ifa edeceğinize, mesleğinizin onurunu koruyacağınıza, mesleğimizin saygınlığını artıracağımıza ve gerek biz hocalarınız, gerekse aile büyüklerinizi onurla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp ise, 31 yıl önce binbir güçlük ve yetersiz şartlarda kurulan fakültenin bugün, 26. dönem mezunlarını veren, akredite olmuş, uluslararası geçerliliği olan bir fakülte haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Değerli öğrencilerimiz, böyle bir fakülteden mezun olduğunuz için hepiniz gurur duyun. Bizler sizlere 6 yıl boyunca derslerimizde balık tutmayı ve kapıları nasıl açmanız gerektiğini öğrettik. Şimdi siz balık tutacak ve kapıları açarak hedefinize ulaşacaksınız. Aileleriniz sizleri bize 6 yıl önce başarılı birer öğrenci olarak teslim etti. Biz de şimdi sizi pırıl pırıl birer hekim olarak milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bizler ve aileleriniz sizlerle gurur duyuyoruz. Şunu unutmayın, tıp mesleği sorumluluk, insan sevgisi ve fedakarlık isteyen bir meslektir. Sizden ricam okumaya hiç ara vermeyin, hep okuyun ve bizleri sakın unutmayın."

Bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketlerinin verilmesiyle sona eren mezuniyet töreni, Prof. Dr. Gökalp'ın öğrencilere Hipokrat yemini ettirmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA