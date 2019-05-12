Gaün'de 1915 Olayları Konulu Konferans

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) 1915 olaylarıyla ilgili konferans düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan, GAÜN Milli İrade Topluluğu ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Gaziantep Temsilciliği tarafından düzenlenen "Ermeni Meselesi Üzerine Değerlendirmeler" konferansında konuştu.

Osmanlı Devleti'nin, Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı "Sevk ve İskan Kanunu Kararı"na değinen Doğan, buna karşılık Türk milletinin onurlu geçmişi, insan odaklı yönetim anlayışı ve tarihinin, yalan yanlış bilgi ve belgelerle tahrif edilip çarpıtılarak aslından uzaklaştırıldığını ve bunun çok maksatlı bir şekilde dünya kamuoyuna empoze edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun açığa kavuşması için farklı ülkelerden tarihçilerin de içinde yer alacağı uluslararası bir komisyon oluşturulması, bu komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda vereceği karara tarafların saygı göstermesi fikri ve bu konudaki önerisinin çok anlamlı olduğunu kaydeden Doğan, "Ancak gerek konunun muhatapları, gerekse uluslararası camia Sayın Cumhurbaşkanımızın bu önerisi karşısında da sessiz kalmıştır." ifadesini kullandı.

Amerikalı tarihçi Prof. Dr. Justin Mc Carthy'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinin Ermeniler gibi sadece Hristiyan nüfusu etkilemediğine, milyonlarca insanın acı ve zorluklar yaşadığına vurgu yaptığını ifade eden Doğan, bu süreçte Müslümanların, özellikle de Türklerin en büyük acılara maruz kalan kesim olduğunu görüşünü aktararak, "Dil, din, ırk, renk ayırımı yapmayan, insan odaklı bir yönetim anlayışına sahip olan milletimizin böyle bir insanlık ayıbı yoktur. Türk milletini soykırım yapmakla itham eden çevreler, tarihleri insanlık suçlarıyla dolu kendi geçmişlerine esasen ortak arama çabasındalar." açıklamasında bulundu.

Daha sonra 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Gaziantep Teşkilat Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Alsu tarafından Doç. Dr. Ayhan Doğan'a günün anısında hediye takdim edildi.

Kaynak: AA