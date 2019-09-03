Gatwick Havaalanı'nda rötarlar nedeniyle bazı uçaklar valizsiz kalktı

03.09.2019 19:44

Gatwick Havaalanı'ndan bazı uçaklar teknik bir arızanın ardından yolcuların valizleri yüklenmeden kalktı.

Havaalanının kuzey terminalindeki bagaj kuşağında meydana gelen arıza nedeniyle check-in alanlarında da uzun kuyruklar oluştu.

Yolcuların bir kısmı 5 saatten uzun süren gecikmelerle karşı karşıya kalırken, diğerleri ise valizleri olmadan varış noktalarına ulaştı.

Gatwick Havaalanı yetkilileri meydana gelen her türlü aksaklıktan ötürü özür diledi ve teknik arızanın giderildiğini açıkladı. Yetkililer valisiz gerçekleşen uçuşlardaki yolcuların valizlerinin Salı ya da Çarşamba günü teslim edileceğini kaydetti.

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine vardığında valizinin geride kaldığını öğrenen Yasmin Karabasic, durumu "kabus gibi" şeklinde yorumladı:

"Gatwick Havaalanı'na sabah 05: 00'te ulaştık ve kaos vardı. Çalışanların neler olup bittiğinden haberi yoktu."

Karabasic, uçağın pilotunun kendilerine valizlerin yüklendiğini söylediğini de aktardı, "Uçak indiğinde, 'Bugün daha kötü olabilir mi?' diye düşündük. Herkes uçağa binebilmekten ötürü çok mutluydu" dedi.

Karabasic kendi ailesiyle birlikte diğer 30 yolcunun valizinin yetişmediğini, bu kişiler arasında balayına çıkmış bir çiftin de olduğunu söyledi.

İspanya'ya ikizleriyle birlikte tatile giden Hayley Rayner, bebek oto koltuğunun ve bebek sütünün geride kaldığını öğrenince, Twitter üzerinden tatilinin "mahvolduğu" mesajını paylaştı.

Yerel saatle 08: 00'de kalkacak bir uçağa bileti olan Sue Tranter, önce 12: 20'de kalkacak bir uçağa aktarıldığını, bunun da saat 14: 15'te kalktığını anlattı.

Tranter, "Rezalet. Easyjet çalışanları neler olup bittiğinden habersiz görünüyor ve şimdilik sadece bir çalışan özür diledi" dedi.

Gatwick Havaalanı'ndaki sorundan etkilenen uçak firmalarından biri olan Easyjet'in yaptığı yazılı açıklamada, "Valiz bırakma noktasındaki sorundan etkilenen bütün yolcular alternatif uçuşlara ücretsiz olarak yönlendirildiler" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Aksamayı en aza indirmek ve en kısa zamanda yolculara valizlerini ulaştırabilmek için havaalanı ekibiyle yakın bir şekilde çalışıyoruz" denildi.