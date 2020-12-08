FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı
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FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

08.12.2020 09:12 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:25
FETÖ'nün GATA yapılanması soruşturmasında 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31'i doktor, 6'sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA personeline yönelik soruşturmada 31'i doktor, 6'sı mahrem sorumlu olmak üzere 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4'ü GATA'da olmak üzere) 14'ü aktif görevde, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6'sı 'mahrem imam' toplam 37 şüpheli hakkında, 08.12.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Şüpheliler arasında 1'i aktif görevde 2 profesör, 3'ü aktif görevde 5 doçent, 5'i ihraç 1'i emekli 6 albay, tamamı ihraç 5 yarbay, aktif görevde 1 binbaşı, aktif görevde 2 yüzbaşı ve ihraç 1 üsteğmenin bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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