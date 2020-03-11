Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek" - Haber
League Of Legends, Ali Altan, Afyon, Güncel

Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek"

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle ilgi görüyor.

11.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:34
Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti:

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da, taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle ilgi görüyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzeti "Şuhut keşkeği", yapılışının zahmetli olmasının yanı sıra besleyici özelliği ve tadıyla dikkati çekiyor.

Şuhut Belediyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusuyla 2018'de coğrafi işaret tescili verilen keşkek, kentte yöresel metotlarda yıllardır taş fırınlarda pişiriliyor.

İlçede baba mesleğini sürdüren aşçı Ali Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı şehirlerde "düğün yemeği" olarak bilinen ve tencerede pişirilen keşkeğin bu yörede çömlekte pişirildiğini söyledi.

Altan, yemeğin hazırlanışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Keşkeğin yapılışı sırasında çömleğin içerisine belirli ölçülerde buğdaydan yapılan göce, zıpkın (pöç), lola kemiği, et ve su koyarız. Hazırladığımız çömleği bir gün önce taş fırının içerisine yerleştiririz. Önceden yakılan fırınımızda, akşamdan koyduğumuz çömleğimiz 14 saat boyunca pişer. Ertesi gün sabah da çömleğimizi fırından çıkarırız. Daha sonra çömleğin içerisindeki zıpkın ve lola kemiklerini temizleyerek, 45 dakika da ağaç kaşık yardımıyla döveriz. Dolayısıyla çömlekte yapılan keşkeğin tadı da bir başkadır."

Kıvama gelen keşkek yemeğinin tereyağı ve salça sosu ilave edilerek sunulduğunu da belirten Ali Altan, "Keşkek, sonuçta damak tadı açısından farklı bir lezzet. İlçemizin olmazsa olmaz yemeğidir. Afyonkarahisar'da da çok sayıda restoran ve lokantada keşkek yapılıyor. Gastronomi için kente gelen herkese keşkek yemeğinin tadına bakmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Saat 11.00'den sonra bulunmuyor"

Restoran işletmecisi Metin Pancar ise Afyonkarahisar'ın lezzeti keşkek yemeğinin içeriğini ve yapılışının zahmetini anlattı.

Keşkeğe lezzetini, içine katılan manda kaymağının verdiğini savunan Pancar, şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen müşterilerimiz keşkeğimizin tadının farklı olması dolayısıyla çok beğeniyor. Başka yörelerde keşkek, tavuklu, nohutsuz ve kimyon katılarak da yapılıyor ama bizim keşkeğimiz dana eti ve nohutlu oluyor. Kemiklerle güzel bir şekilde pişiyor ve içerisine ayrıca dövülme işlemi sırasında manda kaymağı konularak hazırlanıyor. Keşkek ülke genelinde her öğünde, şehrimizde ise kahvaltıda tüketiliyor. Afyonkarahisar'daki restoranlarda da keşkek her sabah saat 06.00 ile 11.00 arasında bulunabilir. Saat 11.00'den sonra bu lezzet bulunmaz."

Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: 'Keşkek'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu Haber
Kimler risk altında? İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı, kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmasını yasaklayan kararname yayımlayabilir
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Rusya Merkez Bankası, petrol krizi sonrası 5 yıl sonra döviz satışına başlıyor
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Yaşlı adamın öldüğü kazada sürücü baba değil, oğlu çıktı
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
ABD Başkanı Donald Trump: Koronavirüs testine gerek yok, kendimi iyi hissediyorum
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
3 gündür idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar James Jeffrey Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Defne Samyeli Burcu Kıratlı
Spor Gökhan Gönül Berkay Şahin Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: "Keşkek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:32:05. #1.15#