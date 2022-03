Gastronomi şehri Hatay EXPO'ya hazırlanıyor

HATAY (Haberler.com) - Bereketli hilal olarak adlandırılan bölgede yer alan Hatay, topraklarında yetişen birbirinden lezzetli ürünü yüzyıllardır süregelen bir mutfak kültürüyle harmanlamış şehir. Ve bu şehir 1 Nisan'da başlayacak olan EXPO'21 Hatay ile güzelliklerini, zenginliklerini ve lezzetlerini dünya ile paylaşmaya hazırlanıyor. Expo'yu şehre kazandırarak Hatay'ın değerlerine sahip çıkan ve kentin tanıtımına katkı sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile böylesine büyük bir organizasyonda nelerin yer alacağını konuştuk. Lütfü Savaş bu organizasyon ile neyi amaçladıklarını ve Expo'nun kente ne gibi getirileri olacağını detaylıca anlattı.

EXPO HATAY'A CAN SUYU OLACAK

Expo'nun Suriye'de yaşanan olaylardan her anlamda olumsuz etkilenen Hatay'a yeniden can suyu olabilecek projeleri hayata geçirmek ve şehrin değerlerini dünya pazarına sunmak için önemli bir yatırım olduğunu belirten Lütfü Savaş, "Hatay'ın marka değerini arttırmak için büyük adımlar atıyoruz. Expo da bu adımların en önemlilerinden birisi. Hatay'ın turizmi, ticareti, tarımı ve geleceği için Expo gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırmış olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Dünyanın her yerinden insanla tarihimizi, kültürümüzü, gastronomimizi, topraklarımızda yetişen endemik bitki türlerimizi ve nicelerini tanıtma imkânı yakaladık Tüm bu zenginlikleri Hatay'ın yerelden kalkınmasına hizmet edecek şekilde düzenleyip kenti bu alanların ticaretinde bir dünyada merkez üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"HATAY'I DÜNYAYLA BULUŞTURACAĞIZ"

Expo için hazırlanan alanlarda neler olacağına dair bilgi paylaşan Başkan Savaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Expo; Antakya- Defne ve ArsuzIskenderun olmak üzere iki ayrı lokasyonda 320 dönümlük alanda gerçekleşecek. Bu iki ayrı lokasyon, gastronomi akademisi ve merkezleri, 2 ayrı müze, çocuk eğlence merkezleri, amfi tiyatro, tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü, arkeopark, sergi alanları ve daimi fuar alanıyla hayata geçecek. Bir battı çıktı inşaatımız sırasında bulduğumuz 5. yüzyıla ait bir şapeli de sergileyeceğiz. Şehrimizde yaşayan 13 medeniyeti temsil eden bir medeniyetler bahçemiz olacak. Tıbbi aromatik bitkilerimizin ekili olduğu bir insan figürümüz de alanda ziyaretçileriyle buluşacak" Dünya mutfaklarından lezzetlere de EXPO'21 Hatay'da ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını ifade eden Savaş, "Yereli dünyayla, dünyayı bölgeyle buluşturacağız. 600'ün üzerinde yemek çeşidimizi misafirlerimizle paylaşacağız. Bunun yanı sıra dünyanın ve ülkemizin her noktasından şehirleri ve lezzetleri alanlarımızda ağırlayacağız" dedi.

HATAY MUTFAĞI ULUSLARARASI ALANDA TANITILACAK

UNESCO Gastronomi Şehri seçilen Hatay'ın, kültürel zenginliğini mutfağına ve yemek çeşitlerine güçlü bir şekilde aktarabilen nadide bir şehir olduğunu sözlerine ekleyen Lütfü Savaş, Expo'21 Hatay'ın gerçekleştirileceği iki ayrı alanda da gastronomiye geniş yer verileceğini şu sözlerle açıkladı: "Türkiye'nin lezzet köşesi Hatay'ımızın mutfak kültürünü sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da tanıtmak, mutfağımızdaki eşsiz lezzetleri tüm dünyaya tattırmak, kentimizin zengin mutfağının kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve devamlılığını sürdürmek amacıyla Expo da gastronomiye büyük bir önem verdik. Dünyada, gastronomi alanındaki uzman kişilerin karşılıklı deneyimlerin paylaşması ile şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde ticari ve kültürel hacmini genişletmeyi amaçladık. Hatay'ın gastronomi alanındaki yaratıcılık potansiyelinin artırılması, kentin kırsal ve kentsel gelişiminin sağlanması da önem verdiğimiz diğer başlıklar."

Başkan Savaş, köklü bir tarihi geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'ı tanımak ve lezzetlerini deneyimlemek isteyen herkesi EXPO'21 Hatay'a davet etti.