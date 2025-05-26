Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri!

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri!
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı şarkı, izleyicilerin dikkatini çekti. Bayhan'ın güçlü yorumuyla hayat verdiği bu eser, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri nasıl? İşte, çok konuşulan o şarkıya dair detaylar...

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…

BAYHAN MÜJGAN ŞARKI SÖZLERİ!

TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Müjgan" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri!Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri

Darbukası düm düm teke

Roman, oynar seke seke

Al Yeşilli mendil alır

Düğünlerde başı çeke Müjgan

Dudağını büzüyorsun, Müjgan

Niye beni üzüyorsun, Müjgan

Dudağını büzüyorsun, Müjgan

Niye beni üzüyorsun, Müjgan

Darbukası düm düm teke

Roman, oynar seke seke

Al Yeşilli mendil alır

Düğünlerde başı çeker, Müjgan

Bunu bana yapamazsın, Müjgan

İstesem de kopamazsın, Müjgan

Darbukası düm düm teke

Roman oynar seke seke

Al Yeşilli mendil alır

Düğünlerde başı çeker, Müjgan

Müjgan, Müjgan

Kaşlarını çatıyorsun, Müjgan

Kime çalım atıyorsun, Müjgan

Kaşlarını çatıyorsun, Müjgan

Kime çalım atıyorsun, Müjgan

Darbukası düm düm teke

Roman, oynar seke seke

Al Yeşilli mendil alır

Düğünlerde başı çeker, Müjgan

Bunu bana yapamazsın, Müjgan

İstesem de kopamazsın, Müjgan

Darbukası düm düm teke

Roman, oynar seke seke

Al Yeşilli mendil alır

Düğünlerde başı çeker, Müjgan

Müjgan, Müjgan

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