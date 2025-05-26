Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri!
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı şarkı, izleyicilerin dikkatini çekti. Bayhan'ın güçlü yorumuyla hayat verdiği bu eser, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Müjgan şarkısının sözleri nasıl? İşte, çok konuşulan o şarkıya dair detaylar...
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…
BAYHAN MÜJGAN ŞARKI SÖZLERİ!
TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Müjgan" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…
Darbukası düm düm teke
Roman, oynar seke seke
Al Yeşilli mendil alır
Düğünlerde başı çeke Müjgan
Dudağını büzüyorsun, Müjgan
Niye beni üzüyorsun, Müjgan
Dudağını büzüyorsun, Müjgan
Niye beni üzüyorsun, Müjgan
Darbukası düm düm teke
Roman, oynar seke seke
Al Yeşilli mendil alır
Düğünlerde başı çeker, Müjgan
Bunu bana yapamazsın, Müjgan
İstesem de kopamazsın, Müjgan
Darbukası düm düm teke
Roman oynar seke seke
Al Yeşilli mendil alır
Düğünlerde başı çeker, Müjgan
Müjgan, Müjgan
Kaşlarını çatıyorsun, Müjgan
Kime çalım atıyorsun, Müjgan
Kaşlarını çatıyorsun, Müjgan
Kime çalım atıyorsun, Müjgan
Darbukası düm düm teke
Roman, oynar seke seke
Al Yeşilli mendil alır
Düğünlerde başı çeker, Müjgan
Bunu bana yapamazsın, Müjgan
İstesem de kopamazsın, Müjgan
Darbukası düm düm teke
Roman, oynar seke seke
Al Yeşilli mendil alır
Düğünlerde başı çeker, Müjgan
Müjgan, Müjgan