Gasptan tutuklanan zanlı, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" deyip kafa karıştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gasptan tutuklanan zanlı, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" deyip kafa karıştırdı

20.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:10

Kahramanmaraş'ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklulardan biri hastane çıkışı gazetecilere, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Polis, eşkal bilgileri ve mobese kameralarından olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin kimliğini aynı gün belirledi.

Şüpheli şahısların tespit edilen evine baskın yapan polis, araçlarında da detaylı arama yaptı. Evde yapılan aramada gasp edilen cüzdan, cep telefonu, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T. (23) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheli Kadriye T. ifadesinde, Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü yanındaki 2 şahsın silahla eve girerek gasp yaptıklarını itiraf etti.

Gasptan tutuklanan zanlı, aşk meşk deyip kafa karıştırdı

"BOYDAN ÇEK YAKIŞIKLI OLSUN"

3 zanlı, sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na getirildi. Kontrolden geçirilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Gasptan tutuklanan zanlı, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' deyip kafa karıştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı
Silahla bir kişiyi vuran zanlı girdiği berber dükkanında yakalandı
Silahla bir kişiyi vuran zanlı girdiği berber dükkanında yakalandı
Son dakika haberi: Kırıkkale'de 'kaçak içki' soruşturmasında tutuklanan kişi sayısı 2'ye yükseldi
Son dakika haberi: Kırıkkale'de "kaçak içki" soruşturmasında tutuklanan kişi sayısı 2'ye yükseldi
Haber Yorumları (1)
BAM BAM: Devlet baba nın şefkatli kolları seni bir sarsın, aşk meşk i görürsün
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Metin Oktay Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gasptan tutuklanan zanlı, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" deyip kafa karıştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 19:52:12. #1.14#
title