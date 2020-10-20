Gasptan tutuklanan zanlı, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" deyip kafa karıştırdı

Kahramanmaraş'ta silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişi tutuklandı. Tutuklulardan biri hastane çıkışı gazetecilere, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, silah ve bıçakla tehdit edip gasp ve soygun yapan 3 kişinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yaptı. Polis, eşkal bilgileri ve mobese kameralarından olaya karışan 1'i kadın 3 şüphelinin kimliğini aynı gün belirledi.

Şüpheli şahısların tespit edilen evine baskın yapan polis, araçlarında da detaylı arama yaptı. Evde yapılan aramada gasp edilen cüzdan, cep telefonu, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç kayıtları da olduğu anlaşılan şüpheliler Harun N. (27), Ekrem Y. (25) ve Kadriye T. (23) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheli Kadriye T. ifadesinde, Ayvaz T. ile daha önce uyuşturucu alışverişi yaptığını, olay günü yanındaki 2 şahsın silahla eve girerek gasp yaptıklarını itiraf etti.

"BOYDAN ÇEK YAKIŞIKLI OLSUN"

3 zanlı, sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na getirildi. Kontrolden geçirilen şüphelilerden biri gazetecilere, "Boydan çek yakışıklı olsun, bizimkisi bir aşk hikayesi" dedi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı