Garry's Mod Satış Rakamları 20 Milyonu Aştı
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Garry's Mod Satış Rakamları 20 Milyonu Aştı

Garry's Mod Satış Rakamları 20 Milyonu Aştı
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Garry's Mod satış rakamları

Hayatına bir mod olarak başladıktan sonra apayrı bir yapıma dönüşen Garry's Mod satış rakamları ile önemli bir eşiği aştı.

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Hayatına bir mod olarak başladıktan sonra apayrı bir yapıma dönüşen Garry's Mod satış rakamları ile önemli bir eşiği aştı.

Takvimler 2006 yılını gösterirken bir Half-Life 2 modu olarak hayatına başlayan Garry's Mod, ya da sıklıkla kullandığımız versiyonu ile GMOD sandbox türünde sevilen bir yapım. Oyuncuların kendi dünyalarını özgürce yaratabildikleri GMOD'da tamamı kullanıcılar tarafından oluşturulmuş parkur haritaları, mini oyunlar ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunlara ek olarak oyuncuların biraz pratik ve hayal gücü ile pek çok farklı işe de imza atabildiği sevilen yapım önemli bir eşiği geçtiğini Twitter hesabı üzerinden oyuncularla paylaştı.

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Yapımın geliştirici stüdyosu olan Facepunch tarafından yayınlanan mesajda oyunun 20 milyon satış rakamını geride bıraktığı ifade ediliyor ve son 16 yıldır oyunu oynayan tüm oyunculara teşekkür ediliyor. Oyuna ismini veren ve yapımın tasarımcı koltuğunda oturan Garry Newman'ın yapılan paylaşıma verdiği yanıt ise oyuncuların yüzünü güldüren bir diğer ayrıntı oldu. "Satılan her kopya için 1 dolarım olsun isterdim" şeklinde bir paylaşım yapan Newman yorumlarda ufak çaplı bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

Dile kolay tam 16 yılı ve satış rakamları ile 20 milyonu geride bırakan Garry's Mod'u hala denemediyseniz bir şans vermeniz gerektiğini de söylemek gerek. Zira yapım her oyuncunun içinde kendinden bir şeyler bulabileceği cinsten.

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Kaynak: SaveButonu

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