Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili olarak yer almış Garo Paylan, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, aslen nerelidir?

2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili seçilen ve Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Garo Paylan ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Garo Paylan kimdir?Garo Paylan 3 Ekim 1972 yılında, İstanbul'da doğan, Türk eğitimci ve siyasetçi. Haziran 2015 genel seçimlerinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili olarak yer almış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçilmiştir. Elli yılı aşkın bir süre sonra Türk parlamentosuna giren ilk Ermeni milletvekillerinden biri olmuştur.

Garo Paylan, aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin üç çocuğundan ortancası olarak 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğdu. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet'in adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamladı. Bir dönem iş adamı olup Yeşilköy Ermeni Okulunda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı.

Ana dili temelli çok dilli eğitim alanında çalışmalar yürüttü. Halkların Demokratik Partisinin Kurucu Üyesidir. HDP'de 2 dönem Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısıdır.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Paylan, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.