Garo Paylan kimdir? FOX konuğu Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
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Garo Paylan kimdir? FOX konuğu Garo Paylan kaç yaşında, nereli?

Garo Paylan kimdir? FOX konuğu Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olarak görev alan Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? FOX konuğu Garo Paylan bilgileri haberimizde.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili olarak görev alan Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli? FOX konuğu Garo Paylan bilgileri haberimizde.

GARO PAYLAN KİMDİR?

Garo Paylan, 3 Ekim 1972, İstanbul doğumlu, Türkiye Ermenisi eğitimci ve siyasetçi. Haziran 2015 genel seçimlerinden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili olarak yer almış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili seçilmiştir. Elli yılı aşkın bir süre sonra Türk parlamentosuna giren ilk Ermeni milletvekillerinden biri olmuştur.

GARO PAYLAN HAYATI

Garo Paylan, aslen Malatyalı olan Ermeni bir ailenin üç çocuğundan ortancası olarak 3 Ekim 1972'de İstanbul'da doğdu. Kuşaklardır ayakkabıcı olan ailesi, 1969'da Malatya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisine dedesi Yemenici Garabet'in adının kısa hâli olan Garo adını vermişti. Eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Paylan, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olarak tamamladı. Bir dönem Yeşilköy Ermeni Okulunda yöneticilik yaptı ve Ermeni okullarının bağlı olduğu cemaat vakıfları tarafından kurulan eğitim komisyonunda koordinatör olarak görev aldı. Ana dil temelli çok dilli eğitimin gelişimi için projeler yönetti. Bir Hristiyan olan Paylan, nüfus cüzdanının din kısmında Hristiyan yazdığı için çocukluğundan beri gittiği kurumlarda birçok kez ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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