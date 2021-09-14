Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı. Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağında çıktı. Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı. Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı

Denize açılan balıkçılar ağlarına takılan ceset karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Kylie Jenner Ferhan Şensoy Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gariban gördüler çay ve poğaça ısmarladılar, o cemaatin ayakkabısını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:36:57. #1.12#