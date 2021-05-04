Garena Free Fire Ramazan Kupası 4. Hafta Maçları başlıyor!

Ramazan Kupası 4. Hafta Maçlarına çok az kaldı!

111 Dots Studio tarafından geliştirilen battle royale oyunu Garena Free Fire Ramazan Kupası 4. Hafta Maçları başlıyor!

Beş hafta boyunca rekabetin kıyasıya süreceği Free Fire Ramazan Kupası başlıyor! Toplamda 30.000TL para ödülü ve 100.000 elmasında dağıtılacağı Free Fire Ramazan Kupası 4. Hafta elemeleri 5 Mayıs tarihinde açılıyor. Her hafta adını yarı finallere yazdıran toplamda 24 takım, 15 mayıs gününde yarı finallere çıkıyor. 16 Mayıs tarihinde ise tüm bu mücadelenin sonuna gelmiş Ramazan Kupası'nın en iyi 12 takımı kıyasıya mücadele için hazırda bekliyor olacak. Büyük finalin sonunda ise Ramazan Kupası'nın en iyi 6 takımı toplamda 30.000TL para ödülünün sahibi olacaklar. Bu kıyasıya mücadeleye katılmak için herhangi bir yaş veya seviye sınırı yok! Yapman gereken tek şey takımını toplayıp rekabete ortak olmak.

Bu haftanın elemelerine katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros