Garanti Bankası saat kaçta açılıyor? Garanti BBVA açılış, kapanış saatleri - Garanti Bankası çalışma saatleri!

Türkiye Bankalar Birliği tam kapanmanın ardından bankaların hangi saatlerde hizmet vereceğini açıkladı. Peki, Garanti Bankası saat kaçta açılıyor? Garanti BBVA saat kaça kadar açık? Garanti BBVA çalışma saatleri! Garanti BBVA açılış, kapanış saatleri - Garanti Bankası çalışma saatleri!

Garanti Bankası saat kaçta açılıyor? Türkiye'de en çok müşterisi bulunan bankalar arasında Garanti Bankası da yer alıyor ve bu nedenle Garanti Bankası çalışma saatleri banka müşterileri tarafından araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlanan Garanti Bankası çalışma saatleri, normalleşme sürecinde yeniden düzenlendi. Peki, Türkiye geneli, Garanti Bankası çalışma saatleri nasıl ve banka şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, Garanti Bankası çalışma saatleri 2021 ve öğle arası dahil mesai saati…

GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Garanti Bankası şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 10:00'da hizmet vermeye başlar.

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceği söylenmişti.

Garanti BBVA tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı.