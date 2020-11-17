Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
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Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı

17.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:38

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İsmail Özçakır'ın (72) kullandığı otomobil, evinin garajından çıkarken geri manevra yaptığı sırada bir kişiye çarparak, devrildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, İsmail Özçakır'ın (72) kullandığı otomobil, evinin garajından çıkarken geri manevra yaptığı sırada bir kişiye çarparak, devrildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Murtaza Mahallesi Suyabakan Sokak'ta meydan ageldi. İsmail Özçakır yönetimindeki 67 ABG 559 plakalı otomobil, evin garajından çıktığı sırada geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen İsmail Cebeci'ye çarpan otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Cebeci, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İsmail Özçakır kazadan yara almadan kurtulurken, geri manevra yaptığı sırada yayaya çarptığını söyledi.Özçakır, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı
Garajdan çıktığı sırada yayaya çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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