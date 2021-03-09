Gara şehitleri adına Çad'da su kuyusu açıldı

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Kardeş Eli Derneği, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın adına Çad'da su kuyusu açtı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Anadolu'nun en ücra köylerine kadar yardım elini uzatan Kardeş Eli Derneği, Gara şehitlerini anmak için farklı bir çalışmaya imza attı.

Çad'ın başkenti Encemine'ye 15 kilometre uzaklıktaki Sajere köyünde Gara şehitleri için su kuyusu açan dernek, hem şehitlerin aziz hatıralarını yaşattı hem de Afrika'nın bir köyünü daha temiz su ile buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli Derneği Başkanı Ahmed Muhammedoğlu, kuyu için temiz suyun yerin 45 metre altından sondaj ile çıkarıldığını kaydetti.

Su kuyusunun tören ve dualarla açıldığını aktaran Muhammedoğlu, "Açılış töreninde Gara'daki şehitlerimizin adları tek tek okundu ve köyün çocukları 'Burada' diyerek karşılık verdi. Bunlar insanları duygulandıran anlar." ifadelerini kullandı.

Sajere köyünde yaşayanların temiz suya ulaşmak için her gün 6 kilometre yürümek zorunda kaldıklarını belirten Muhammedoğlu, şimdi ise açılan su kuyusundan yaklaşık 1400 kişinin yararlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı