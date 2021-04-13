Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
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Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın silahı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bismil'de düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist İbrahim Halil Ercan yakalandı.

ÇOK SAYIDA TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 2 el bombası, 5 elektrikli infilak kapsülü, telsiz, tabanca, 5 fişek, 2 dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan kitap, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gara şehidinin silahı Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu

ÜZERİNDEN GARA ŞEHİDİNİN TABANCASI ÇIKTI

Gözaltına alınan teröristin üzerinde bulunan tabancanın, terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve Gara'da şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi. Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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