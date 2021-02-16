Gara bölgesi nerede yer alıyor? Gara haritası! Gara nerede, hangi ülkede? Gara nedir?

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara hangi ülkede? Gara bölgesi neresi? Gara hangi ülkede bulunuyor? Gara bölgesi haritadaki yeri neresi? Gara bölgesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Terör örgütü PKK, Gara'da bulunan mağarada 13 vatandaşımızı şehit ederken, tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. Olayın ardından başlatılan operasyonla PKK'ya ağır bir darbe vuruldu ve onlarca terörist öldürüldü. Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Peki, Gara nerede, Gara bölgesi hangi ülkede bulunuyor? Haritadaki yeri!

GARA BÖLGESİ NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Gara bölgesi, Irak'ın kuzeyinde bulunmaktadır. Türkiye sınırından yaklaşık 40 km uzaklıkta yer almaktadır.

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahip.