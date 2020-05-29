Gannuşi açtığı iftira davasını kazandı
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Gannuşi açtığı iftira davasını kazandı

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, İngiltere Yüksek Mahkemesinde kendisi hakkındaki iddialara karşı açtığı iftira davasını kazandı.

Gannuşi açtığı iftira davasını kazandı
29.05.2020 04:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 04:47

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, İngiltere Yüksek Mahkemesinde kendisi hakkındaki iddialara karşı açtığı iftira davasını kazandı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, "5 Temmuz 2019'da "Middle East Online" isimli Londra merkezli internet sitesinde Gannuşi hakkında 'teröre karşı hoşgörü, demokrasi iddiası ve yabancı bir ülkeden para almak' gibi asılsız suçlamaların yer aldığı bir makalenin yayımlanmasının ardından, site ve sahibi hakkında bir dava açıldı." hatırlatması yapıldı.

Söz konusu site ve sahibinin iddialarını kanıtlayamamasının ardından İngiliz Yüksek Mahkemesinin Gannuşi lehine karar aldığı belirtilen açıklamada, internet sitesinin daha önce de Gannuşi'nin iftira davası açarak kazandığı el-Arab gazetesinin ortaklarından birine ait olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Gannuşi'nin internet sitesi ve söz konusu yalanların yayılmasını sağlayanlara karşı başka davalar da açma aşamasında olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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