Ganj Nehri kıyısına 71 ceset vurdu

Hindistan'daki Ganj Nehri'nden 71 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Hindistan'daki Ganj Nehri'nden 71 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu.

Korona virüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan'da, hastanelerde ve krematoryumlarda yer kalmadı. Zor günler geçiren ülkede, korona virüs salgınında rekor sayıda vaka ve can kaybı kaydedilirken, Ganj Nehri'nden 71 cansız bedenin kıyıya vurduğu aktarıldı. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edildi.

Yerel yetkililer, konuya ilişkin soruşturma başlatırken, günlerdir nehirde bulundukları için cesetlerde meydana gelen çürümeler dolayısıyla ölüm nedeninin belirlenemeyebileceğini dile getirdi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı