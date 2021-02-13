Gani Müjde ile Belma Canciğer çiftinin kızı Ecesu Müjde büyüdü! Son görüntüsü şaşırttı

Ünlü senarist, yönetmen ve yazar Gani Müjde ile oyuncu eşi Belma Canciğer'in kızları Ecesu Müjde büyüdü. Ecesu Müjde'nin son görüntüsü herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Snob Magazin'in haberine göre; Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', 'Pis Yedili', 'Kaygısızlar', 'Kahpe Bizans' ve 'Ruhsar' başta olmak üzere çok sayıda başarılı projenin senaristliğini üstlenen Gani Müjde'nin kızı Ecesu Müjde'nin son hali sosyal medyayı salladı.

Kaynak: Snob Magazin