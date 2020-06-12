Gandhi ve Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı (1) Heykelleri korumak için yapılan işlemlerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri...

Heykelleri korumak için yapılan işlemlerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı. Kaynak: AA