Gandhi ve Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı (1)
Heykelleri korumak için yapılan işlemlerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri...
12.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:09
Heykelleri korumak için yapılan işlemlerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın aşırı sağcıların düzenleyeceği gösteri öncesi Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi ve Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın Parlamento Meydanında bulunan heykelleri korumaya alındı.
Kaynak: AA