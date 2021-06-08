Gandhi'nin soyundan gelen Ashish Lata Ramgobin'e, 7 yıl hapis cezası
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Gandhi'nin soyundan gelen Ashish Lata Ramgobin'e, 7 yıl hapis cezası

Gandhi'nin soyundan gelen Ashish Lata Ramgobin'e, 7 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güney Afrika'nın Durban kenti İhtisas Ticaret Suçları Mahkemesi, Hindistan bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandhi'nin torunun kızı olan Ashish Lata Ramgobin'i, 456 bin 600 dolarlık dolandırıcılık ve sahtecilik davasında suçlu bularak 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güney Afrika'nın Durban kenti İhtisas Ticaret Suçları Mahkemesi, Hindistan bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandhi'nin torunun kızı olan Ashish Lata Ramgobin'i, 456 bin 600 dolarlık dolandırıcılık ve sahtecilik davasında suçlu bularak 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hindistan'da, İngiliz yönetimine karşı milliyetçi hareketin lideri olan Mahatma Gandhi'nin torunun kızı Ashish Lata Ramgobin, Güney Afrika'nın Durban kenti İhtisas Ticaret Suçları Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmada Ramgobin'in 2015 yılında işadamı S.R. Maharaj'ı 456 bin 600 dolar dolandırmakla ve potansiyel yatırımcıları Hindistan'dan 3 konteyner keten sevk edildiğine ikna etmek için sahte faturalar ve belgeler sağlamakla suçlandığı belirtildi. Durban Mahkemesi, duruşmada Ela Gandhi'nin kızı Ramgobin'in 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Ramgobin'in, Mahkeme tarafından verilen hüküm ve cezaya itiraz etme izninin de reddedildiğini ifade etti.

Ayrıca duruşması sırasında Mahkeme'ye sunulan belgelerde, giyim, keten ve ayakkabı ithali, üretimi ve satışı yapan bir şirket olan New Africa Alliance Ayakkabı Distribütörleri Direktörü Maharaj ile Ramgobin'in 2015 yılı Ağustos ayında bir araya geldiği kaydedildi. Belgelerde, Ramgobin'in Maharaj'a Güney Afrika Hastane Grubu Netcare için 3 konteyner keten ithal ettiğini, ithalat ve gümrük masraflarını ödemek için mali zorluklar yaşadığını ve limandaki malları almak için paraya ihtiyacı olduğunu ifade ettiği yer aldı.

Ramgobin'in aralarında mallar için imzalanmış bir alım emri, faturalar ve Maharaj'ı bu tutarı kendisine borç vermeye ikna etmek için bazı teslimat notları da dahil olmak üzere sahte belgeler gösterdiği de belirtildi. Belgelerin sahte olduğunu ve Netcare'in Ramgobin ile hiçbir anlaşması olmadığını öğrenmesinin ardından Maharaj'ın ise, polisi aradığı kaydedildi. - DURBAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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