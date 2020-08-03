Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 37 bini aştı Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini geçti.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 400 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 787 artarak 37 bin 14'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 182 kişi yaşamını yitirirken, iyileşen hasta sayısı ise 33 bin 365'e ulaştı.

Gana'da son 48 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Başkent Akra 19 bin 320, Ashanti 9 bin 454, Western 2 bin 697 ve Central 1553 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 961 bini aştı, 18 bin 199 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA