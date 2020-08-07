Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 36 bin 384'e ulaştı.

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı
07.08.2020 01:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 01:45

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 36 bin 384'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 567 artarak 39 bin 642'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 59 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 36 bin 384'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 199 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçerken, 22 bin 103 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Magazin
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Magazin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı Dünya
Mısır ile Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladı
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim 3. Sayfa
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
AK Parti'den döviz hareketliliğiyle ilgili açıklama: Ekonomik göstergelere bakmayanlar samimi değilsiniz
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
Yunanistan ve Mısır'ın imzaladığı anlaşmaya Türkiye'den yanıt gecikmedi! Yeni Navtex ilan edildi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Cinsiyetçi küfür eden Murat Övüç'e bir darbe daha! Yerine Yeşim Salkım çıkacak
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Okulları daha güvenli bir ortamda açabilmek için günde 100 bin test yapalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Ümit Dündar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Türk Beyrut Lübnan Twitter
Şu an buradasınız: Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 01:55:48. #1.14#
title