Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi
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Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi

04.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:33
Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi

Siyasetin gündeminde olan isimlerden Gamze Taşcıer'in hayatı merak ediliyor. Peki, Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi olan Gamze Taşcıer kimdir? Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer hayatı ve biyografisi

GAMZE TAŞÇIER KİMDİR?

Gamze Taşcıer, 10 Aralık 1982 yılında Ankara'da doğdu. Gamze Taşcıer 38 yaşındadır. Taşcıer, Türk siyasetçi ve eczacıdır.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Mezuniyeti sonrası Mamak'ta serbest eczacılık yaptı. Türk Eczacıları Birliği delegesi oldu. 35., 36. ve 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi üyesi seçildi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesi Ankara'da CHP Milletvekili adaylığı için gerçekleşen ön seçimde 5. sırada çıktı. 24 Haziran 2018 Genel Seçiminde partisinin Ankara 1. Bölge 5. sıra Milletvekili adayı oldu ve seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hamile iken yemin eden ilk Milletvekili oldu. Kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik, sağlık ve ilaç politikaları hakkında çalışmalar ve projeler yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesidir.

Taşcıer, evli ve 2 çocuk annesidir.

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