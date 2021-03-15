Gamze Pamuk ATEŞLİ kimdir? Gamze Pamuk ATEŞLİ kaç yaşında, nereli? Gamze Pamuk ATEŞLİ hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Gamze Pamuk ATEŞLİ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gamze Pamuk ATEŞLİ kaç yaşında, nereli? Gamze Pamuk ATEŞLİ hayatı ve biyografisi! Gamze Pamuk ATEŞLİ kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Gamze Pamuk ATEŞLİ hakkında araştırmalar yapılıyor. Gamze Pamuk ATEŞLİ kimdir? Gamze Pamuk ATEŞLİ kaç yaşında, nereli? Gamze Pamuk ATEŞLİ hayatı ve biyografisi!

GAMZE PAMUK ATEŞLİ KİMDİR?

1994 yılında Bursa'da doğdum. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldum ve 2016 yılından bu yana Bursa Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapmaktayım. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji eğitimi almaya başladım. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini 2016 yılından bu yana üstleniyorum. ÇAÇAv (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı)'a üye olup Çocuk Hakları alanında projelerde yer almaya ve eğitimler vermeye başladım. Denge ve Denetleme Ağı'nda 2015-2017 yılları arasında Ağ temsilcilisi olarak görev aldım. Yerel ve ulusal basında belirli periyotlarda çocuk alanında köşe yazıları yazmaktayım. Aynı zamanda "Düşünce" edebiyat dergisinde yazarlık yapmaktayım. 2016 yılında CHP Osmangazi Gençlik Kolu Başkanı seçildim. 3-4 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen CHP 36. Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyeliğine seçildim. Mart 2018'de CHPHukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında MYK Yardımcısı olarak Genel Başkan tarafından görevlendirildim. Nisan 2018'de CHP Basınla İlişkiler veKurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığında MYK yardımcısı olarak Genel Başkan tarafından görevlendirildim.24 Haziran 2018 Genel Seçimive 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Avukat Örgütlenme Sorumlusu olarak görev aldım. Balgöç üyesiyim. TEGV gönüllüsüyüm.

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