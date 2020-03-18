Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Uzun yıllardır kendisini yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye adayan eski oyuncu Gamze Özçelik, 4 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'ın mahkeme kararıyla çocuğunu görmesi yasakladı. Survivor'dan diskalifiye olan Pektaş ise kötü haberi İstanbul'a geldiğinde öğrendi.

Yıllarca oyunculuk ve modellik yaptıktan sonra kendisini yardıma muhtaç insanlara adayan Gamze Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın çocukları Murathan'ı görmesini engelledi. Mahkeme kararı ile böyle bir hamlede bulunan Özçelik'in bunu ne amaçla yaptığı ise henüz bilinmiyor.

ARTIK ÇOCUĞUNU GÖREMEYECEK

Milliyet'te yer alan habere göre: Özçelik, eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.

KÖTÜ HABERİ SURVIVOR DÖNÜŞÜ ALDI

Ekranlara ara verdikten sonra TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'a katılan Uğur Pektaş ise adada yaşadığı sakatlıktan sonra diskalifiye edildi. Ülkesine yeni dönen Pektaş ise eski eşinin aldırdığı kararı İstanbul'a döndüğünde aldı. Taraflardan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

EVLİLİKLERİ 4 SENE SÜRDÜ

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, 2008 yılında evlendi. 2 sene sonra ilk çocukları Murathan'ı kucaklarına alan çift, 26 Aralık 2011 yılında boşandı.