GameStop hisselerinin yükselişi sona erdi

Oyun şirketi GameStop kısa bir sürenin ardından tekrar gündeme geldi, ancak bu sefer hissedarlarına sevindiren bir haber yerine, üzücü bir haber verdi. Ocak ayında GameStop'un kısa sürede yaptığı büyük yükseliş herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Hisse senedi bir ara 1 haftalık bir kaosun içinde düşüş yaşasa da, Şubat ayının sonlarına doğru tekrardan yükselişe geçti.

2020'nin başında GameStop, piyasadaki en kısa vadeli hisse senetlerinden biriydi, yani hedge fonlar gibi büyük yatırımcılar, şirketin son zamanlarında hisse senedinin fiyatının düşmesi üzerine bahis yapıyorlardı.

Bir grup Reddit kullanıcısı, GameStop hisse senedine toplu bir şekilde yüksek miktarlarda para yatırarak hisseleri fırlatabileceklerini fark ettiler, bu da hedge fonlarını şortlarını kapatmaya zorlayarak daha da artmasına neden olacaktı. Ancak, kurumların GameStop hisselerinde sınırlı alım ve satımlar yapmasının ardından bir çöküş yaşadı.

GAMESTOP HİSSE SENEDİ, SUPER SMASH BROS. VİDEOSUNDA AÇIKLANMIŞTI!

Hisse senedi fiyatının komik Super Smash Bros. videosuyla açıklanmasının ardından, şirket 400 dolarlık hisse senedi fiyatına yaklaşmıştı. Ancak bilindiği üzere tüm iyi şeylerin bir noktada sonu geliyor.GameStop ayın son çeyreğinde kazanç beklentilerinin altında kaldı. Parakende yatırımcıları ise hisse senetlerini daha yükseklere çıkacağına inanarak kazanç elde etmeyi bekliyorlardı, ancak tam tersi durumda karşılaştılar.

GameStop hisseleri, işlem sonrasında %15'in üzerinde bir düşüş yaşadı ve hisse şu an 154 dolardan işlem görüyor. Şirkete duyulan güvenin yeniden yeşerip yeşermeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Ancak, yılın başında hisselerin 20 dolardan işlem gördüğü düşünülürse, hala inanılmaz derecede yüksek bir değerde bulunuyor. Analistlerin GameStop'un iflasla mücadele edeceğini iddia etmesiyle senedin büyük yükselişler gerçekleştirmesi, insanları hisse senetlerini ellerinde tutma konusunda güven aşılamış durumda.